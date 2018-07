Einbrecher stehlen Wein

Anzeige

Ludwigshafen.Die Einbruchserie reißt nicht ab: Erneut sind Unbekannte im Stadtgebiet in Kellerabteile und eine Kindertagesstätte eingedrungen. Wie die Polizei gestern mitteilte, machten die Täter in der Carl-Bosch-Straße die größte Beute. Dort verschafften sie sich in der Nacht auf Montag Zutritt zu dem Keller eines Bistros. Sie entwendeten einen Koffer, einen Fernseher, mehr als 20 Flaschen Wein und mehrere Packungen Waschmittel. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Ebenfalls Ziel eines Einbruchs ist ein Mehrfamilienhaus in der Mundenheimer Straße geworden. Am frühen Montagmorgen, zwischen 3 und 6.30 Uhr, hebelten Kriminelle die Eingangstür auf und knackten anschließend das Schloss eines Kellerabteils. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unklar. Gleiches gilt für eine Kita in der Uhlandstraße. Auch dort verschafften sich Einbrecher in der Nacht auf Montag Zutritt zu den Räumen. Hinweise zu den ersten beiden Fällen nimmt die Kripo unter Tel. 0621/963-21 22 oder -22 22 entgegen. Zeugen für den Einbruch in der Kita können sich unter 0621/963-27 73 melden. jei