Einbrecher steigen in Schule ein

Ludwigshafen.Die Serie von Einbrüchen in der dunklen Jahreszeit hält an. Die Täter waren in den vergangenen Tagen in Oggersheim, Mundenheim und dem Stadtteil West unterwegs. Unbekannte sind in die Georgens-Schule in der Rheinhorststraße eingebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, drangen die Täter zwischen Sonntag, 9.30 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in das Gebäude ein. Sie hatten zuvor eine Fensterscheibe eingeschlagen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Über die Höhe des angerichteten Schadens wurde nichts bekannt.

In einer Wohnung in der Weinbietstraße entwendeten Einbrecher am Montag zwischen 6 Uhr und 19.30 Uhr Schmuck und Geld in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Am Montag stellte ein 78-Jähriger fest, dass in sein Gartenhaus in der Bayreuther Straße eingebrochen worden war. Die Täter stahlen unter anderem eine Kabeltrommel, Kabelbinder sowie mehrere Kisten Bier.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 oder per E-Mail kdludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019