Einbrecher unterwegs

Nur Verglasung beschädigt

Zudem versuchten in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen unbekannte Täter, in eine Bäckereifiliale in der Industriestraße einzubrechen, indem sie einen Stein gegen deren Glastür warfen. Der Stein beschädigte jedoch nur die äußere Verglasung.

In der Zeit zwischen dem vergangenen Mittwochmorgen und Montagmorgen brachen Unbekannte durch ein Notausgangsfenster in ein Klassenzimmer einer Schule in der Hilgundstraße ein. Da die Tür dort nach Angaben der Polizei verschlossen war, kamen sie nicht in die Schule hinein. Hinweise unter Telefon 0621/963-27 73. pol/hhk

