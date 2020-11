Einbruch bei Tankstelle - Münzbehälter geknackt

Ludwigshafen.Einbrecher haben zwei Münzbehälter auf einem Tankstellengelände in der Oppauer Straße aufgebrochen. Dabei stahlen unbekannten Täter Geld in unbekannter Höhe. Zudem versuchten sie, in die Waschanlage einzudringen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geschah der Einbruch in der Nacht auf Sonntag. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-22 22 oder per E-Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de bei den Ermittlern zu melden.



© Mannheimer Morgen, Montag, 16.11.2020