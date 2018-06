Einbruch in Bäckerei

Anzeige

Ludwigshafen.Eine Serie von Einbrüchen in der Innenstadt, Friesenheim und Edigheim in den vergangenen Tagen beschäftigt die Kripo. Aus einer Bäckerei-Filiale in der Bahnhofstraße entwendeten die Täter in der Nacht zum Mittwoch Bargeld. Wie die Polizei gestern weiter mitteilte, hebelten Einbrecher zur gleichen Zeit die Eingangstür zu einem Reisebüro in der Mundenheimer Straße auf. Dabei wurde nichts gestohlen. In der Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 8.40 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein Bogensportgeschäft in der Oppauer Straße einzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Tür zum Verkaufsraum aufzuhebeln. Zudem wurden drei Gartenhäuser in der Kleingartenanlage „An der Radrennbahn“ aufgebrochen. Dort ließen die Täter etwa 20 leere PET-Flaschen mitgehen.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/963-22 22 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de. ott