Einbruch in Bäckerei gescheitert

Ludwigshafen.Unbekannte haben versucht, in eine Bäckereifiliale in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße einzubrechen. Wie die Polizei gestern mitteilte, gelang es ihnen aber in der Nacht zum Montag nicht, die Eingangstür aufzubrechen. Sie richteten einen Sachschaden von 1000 Euro an. Bei einem Einbruch in eine Kneipe in der Pfalzgrafenstraße durchwühlten die Täter in der Nacht auf Samstag das gesamte Lokal und versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.04.2019