Einbruch in Büro

Ludwigshafen.Büroräume und Wohnungen in der Innenstadt, Gartenstadt und dem Stadtteil West sind in den vergangenen Tagen Ziele von Einbrechern gewesen – aber zumeist sind sie an den Eingangstüren gescheitert. Eingedrungen sind sie indes am Wochenende in das Büro einer Personalvermittlungsfirma in der Ludwigstraße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Am Wochenende versuchten Unbekannte auch, in die Büroräumlichkeiten einer Rohrreinigungsfirma in der Maudacher Straße einzudringen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Gescheitert ist auch ein Einbruchsversuch am Montag zwischen 11 Uhr und 20.15 Uhr in ein Haus in der Maudacher Straße einzubrechen.

Zwei verdächtige Männer

Erfolglos blieb auch der Versuch, in der Nacht zum Montag in eine Wohnung über einer Gaststätte in der Valentin-Bauer-Straße einzubrechen. Laut Zeugen handelte es sich um zwei Männer im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren. Beide sind circa 1,80 Meter groß. Einer trug einen Drei-Tage-Bart, der andere hatte eine graue Jacke an. Hinweise an die Polizei unter Tel. 0621/963-2773. ott

