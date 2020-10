Ludwigshafen.Unbekannte sind in der Zeit von Mittwoch, 30. September, bis Samstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Ludwigshafen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte wurden aus dem Haus in der Von-Kieffer-Straße Gegenstände im Wert von 1000 Euro gestohlen. Wer verdächtige Personen in der betroffenen Gegend gesehen hat oder Hinweise zum Einbruch geben kann, wird gebeten, sich unter 0621 963 2773 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.10.2020