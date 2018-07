Einbruch in Elektromarkt

Anzeige

Ludwigshafen.Aus einem Elektronikfachmarkt in Oggersheim haben Unbekannte etwa 30 Smartphones gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, stiegen die Einbrecher gegen 3 Uhr in die Geschäftsräume im Hedwig-Laudien-Ring ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten auf diesen Weg in den Verkaufsraum. Dort stahlen sie auch Bargeld aus der Kasse in unbekannter Höhe. Am Dienstag brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 7 Uhr und 19.45 Uhr in eine Wohnung in der Schanzstraße ein und ließen Bargeld mitgehen. Über die Schadenshöhe wurden keine Angaben gemacht.

Gescheitert ist indes ein Einbruch in eine Apotheke in der Valentin-Bauer-Straße. In der Nacht zum Dienstag versuchten Unbekannte, die Eingangstür aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de zu melden. ott