Einbruch in Klinikum-Gebäude

Ludwigshafen.Unbekannte sind in das Schulungszentrum des Klinikums in der Bremserstraße eingestiegen und haben einen Kaffeeautomaten aufgebrochen. Nach Polizeiangaben von gestern entwendeten die Täter am Sonntag zwischen 8 und 11.45 Uhr Geld in unbekannter Höhe. Gescheitert ist hingegen ein Einbruch in ein Bürogebäude auf einem Spielplatz in der Speyerer Straße. Am Wochenende hatten die Täter vergeblich versucht, sich zu Zutritt zu verschaffen. Danach gaben sie auf, ohne etwas gestohlen zu haben. Ebenfalls im Verlauf des Wochenendes hatten Unbekannte versucht, eine Garagentür in der Ernst-Kunz-Straße aufzuhebeln. Die Höhe des Sachschadens steht bislang nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-24 03 entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.02.2019