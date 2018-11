Einbruch in Schule

Ludwigshafen.Bei einem Einbruch in ein Schulgebäude in der Pfalzgrafenstraße haben Unbekannte die Schränke in mehreren Räumen durchwühlt. Dabei entwendeten sie Notfallhandys der Lehrer sowie einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Wie die Polizei gestern weiter mitteilte, waren die Täter zwischen Freitag, 9. November, 18 Uhr, und Montag, 12. November, 6 Uhr, durch ein Kellerfenster in die Schule eingedrungen. Sie hebelten mehrere Bürotüren auf. In einer Wohnung in der Kaiser-Wilhelm-Straße durchsuchten Einbrecher das Wohnzimmer. Dort hebelten sie eine verschlossene Geldkassette auf und stahlen Bargeld im vierstelligen Bereich. Die Täter waren am Montag zwischen 16 Uhr und 21.30 Uhr die Wohnung eingedrungen.

Gescheitert sind hingegen zwei Einbrüche in einen Handyladen in der Bismarckstraße am Sonntag gegen 12 Uhr und in eine Reifenfirma in der Saarburgerstraße am Wochenende. Den Tätern gelang es nicht, die Türen aufzuhebeln. Hinweise nimmt die Kripo unter Tel. 0621/963-27 73 entgegen. ott

