Einbruch in Schule

Ludwigshafen.Unbekannte haben 200 Euro bei einem Einbruch in die Ruprecht-/Kopernikusschule in der Leuschnerstraße entwendet. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurde die Tat am Montag entdeckt. Dabei entstand ein Schaden am Gebäude von 1000 Euro. In ein Elektronik- Geschäft stiegen Einbrecher ebenfalls im Verlauf des Wochenendes ein. Sie ließen mehrere Laptops, Tablets sowie Smartphones mitgehen. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt.

An Hintertür gescheitert

Gescheitert sind hingegen Unbekannte bei dem Versuch, die Hintertür eines Elektrofachgeschäfts in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße aufzuhebeln. Die Tat geschah in der Nacht zum Samstag. Erfolglos blieb zudem ein Einbruchsversuch in einen Döner-Laden in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Es gelang den Tätern nicht, die Tür aufzubrechen. Gleiches geschah bei einem Handyladen in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Auch dort scheitertet der Einbruch, der zwischen Samstag und Montag Vormittag erfolgte, an der hinteren Tür.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-22 22 zu melden. ott

