Einbruch in Schule gescheitert

Ludwigshafen.Unbekannte haben versucht, in mehrere Räume der Gesamtschule Edigheim in der Mühlaustraße einzubrechen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gelang es ihnen jedoch nicht, die Türen zu öffnen. Die Einbrecher waren im Verlauf des Wochenendes eingestiegen. Im gleichen Zeitraum brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte im Weißdornhag ein. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Aus einer Wohnung in der Benzstraße haben Unbekannte indes mehrere tausend Euro sowie einen Laptop gestohlen. Die Täter waren am Montag zwischen 8.30 und 16 Uhr eingestiegen. Hinweise erbittet die Kripo unter der Telefonnummer 0621/963-27 73. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.07.2019