Einbruch in TÜV-Büro

Anzeige

Ludwigshafen.Unbekannte haben bei einem Einbruch in ein TÜV-Büro in der Achtmorgenstraße mehrere Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist nach Polizeiangaben von gestern noch unklar. Die Täter hatten in der Nacht zum Samstag die Fenster aufgehebelt. Aus einer Erdgeschosswohnung in der Pettenkoferstraße entwendeten Einbrecher Uhren im Wert von 600 Euro. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatten sie am Sonntag zwischen 14.15 und 20.45 Uhr die Balkontür aufgebrochen. An der Türsicherung gescheitert ist jedoch ein Einbruch in ein Haus in der Kneippstraße. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0621/963-27 73. ott