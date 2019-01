Einbruch in zwei Schulen

Ludwigshafen.Unbekannte sind in die Anne-Frank-Realschule plus und in das benachbarte Theodor-Heuss-Gymnasium eingebrochen und haben dabei unter anderem drei Laptops, ein Handy sowie ein PC-Tablet gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatten sich die Täter zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6.20 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden in der Bruchwiesenstraße verschafft. Sie hebelten mehrere Türen auf, um in die Verwaltungsbüros zu gelangen. Dort entwendeten sie die Elektronikgeräte. Die Schadenshöhe wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

In einer Gaststätte in der Carl-Bosch-Straße wurden gestern Spielautomaten aufgebrochen. Wie viel Geld die Täter erbeuteten, ist bislang unklar. Ein Anwohner hatte gegen 3.40 Uhr das Klirren einer Fensterscheibe gehört und zwei dunkel gekleidete und maskierte Personen vor der benachbarten Gaststätte gesehen. Polizisten stellten danach fest, dass eine Fensterscheibe beschädigt war. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-22 22 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019