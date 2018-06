Einbruch über Balkon gescheitert

Anzeige

Ludwigshafen.Dank aufmerksamer Anwohner ist ein Einbruch in ein Haus in der Roseggerstraße gescheitert. Nach Polizeiangaben hatte ein Unbekannter gestern gegen 1.20 Uhr zunächst ein Loch in den Gartenzaun geschnitten und erfolglos probiert, mit einer Gartenhacke die Kellertür aufzuhebeln. Daraufhin versuchte er, über den Balkon in das Haus zu gelangen. Eine 71-Jährige meldete über Notruf der Polizei, dass ein Einbrecher auf ihrem Balkon sei. Als die Beamten eintrafen, war der Unbekannte bereits geflüchtet. Ein Nachbar, der durch die nächtlichen Geräusche des Einbrechers wach wurde, sah ihn auf einem Fahrrad in Richtung Herderstraße wegfahren. Dieser ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und trug einen schwarzen Kapuzenpulli. Hinweise nimmt die Kripo unter Tel. 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. ott