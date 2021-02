Einbruchsversuch auf Friedhof

Ludwigshafen.Unbekannte haben versucht, in ein Gebäude des Hauptfriedhofs einzudringen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Frau am Sonntag gegen 16.45 Uhr gemeldet, dass das Fenster eingeschlagen wurde. Polizeibeamte stellten Hebelspuren am Fenster fest. Gescheitert ist auch der Einbruch in der Kleingartenanlage „Zur Werre“. Dabei wurde eine Tür beschädigt, aber nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-22 22 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

