Einbrüche bei Firmen

Ludwigshafen.Unbekannte sind in die Räume des Bildungsträgers Christliches Jugenddorf (CJD) in der Ludwigstraße eingestiegen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest, teilte die Polizei gestern mit. Der Einbruch wurde am Montag gegen 7.15 Uhr entdeckt. Ebenfalls im Verlauf des Wochenendes versuchten Unbekannte, in mehrere Firmenbüros eines Büro- und Wohnhauses in der Ludwigstraße einzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Türen aufzuhebeln. Am Montag wurde auch in ein Restaurant in der Yorckstraße eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 2 und 6.15 Uhr. Die Kripo ermittelt noch, ob etwas entwendet wurde. Auf dem Gelände der Bezirkssportanlage Oggersheim „In den Neugärten“ wurde ein Verteilerkasten aufgebrochen. Dabei entwendeten die Täter ein Steuergerät für die Bedienung der Sprinkleranlage. Der Diebstahl passierte zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 entgegen. ott

