Einbrüche gescheitert

Anzeige

Ludwigshafen.Drei Einbrüche in Maudach und im Stadtteil Süd sind in den vergangenen Tagen gescheitert – an Haustüren und einem Fenster. Nach Polizeiangaben von gestern hatten Unbekannte am Montag zwischen 9.35 Uhr und 10.30 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus in der Landauer Straße einzusteigen, und schoben einen Rollladen nach oben. Es gelang ihnen aber nicht, das Fenster aufzuhebeln. In der Breiten Straße wollte ein Täter am Dienstag zwischen 23 Uhr und 23.10 Uhr die Haustür eines Einfamilienhauses aufbrechen. Dieser Versuch scheiterte jedoch. Der Sachschaden beträgt rund 100 Euro.

Erfolglos blieben Einbrecher auch an einem Gebäude in der Mundenheimer Straße. Sie hatten am Dienstag zwischen 5.15 Uhr und 6 Uhr versucht, den Schließzylinder der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses aufzubohren. Die Täter scheiterten jedoch und entkamen unerkannt. Hinweise erbittet die Kripo in allen Fällen unter Tel. 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de. ott