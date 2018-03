Anzeige

Ludwigshafen.In Friesenheim, Maudach und Edigheim sind vier Einbrüche gescheitert – an den Haustüren und an einem aufmerksamen Passanten. Wie die Polizei gestern mitteilte, versuchten Unbekannte in der Kreuzstraße am Wochenende durch den Personaleingang in eine Apotheke einzubrechen, was jedoch misslang. Erfolglos geblieben ist auch ein Einbruch in eine weitere Apotheke in der Grünstadter Straße in der Nacht zum Samstag. In beiden Fällen entstand ein Schaden an der Tür. Im Ostring versuchten Unbekannte in der Nacht zum Montag, die Balkontür im ersten Obergeschoss eines Hauses aufzuhebeln.

Durch einen aufmerksamen Spaziergänger gestört wurden vier Täter beim Versuch, am Montag gegen 18.30 Uhr in der Luitpoldstraße in eine Pension einzubrechen. Einer von ihnen ist etwa 30 Jahre alt, trug Jeans und Bomberjacke. Hinweise unter Tel. 0621/963-27 73. ott