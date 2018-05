Einbrüche in Apotheken versucht

Anzeige

Zu versuchten Einbrüchen in drei Apotheken ist es nach Informationen der Polizei in der Nacht auf Samstag gekommen. Betroffen waren die Rosen-Apotheke in der Carl-Bosch-Straße, die Robert-Koch-Apotheke in der Amtsstraße und die Bismarck-Apotheke in der Bismarckstraße. In allen Fällen war vergeblich versucht worden, sich sowohl über die Eingangstür sowie auch über die Zugangstüren des Treppenhauses Einlass zu verschaffen. Dabei entstand nach Behördenangaben Sachschaden in noch nicht bezifferter Höhe. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. mav