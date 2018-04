Einbrüche in Bürogebäude

Anzeige

Ludwigshafen.Unbekannte haben bei einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Ludwigstraße Geld in unbekannter Höhe gestohlen. Nach Polizeiangaben von gestern hatten die Täter in der Nacht auf Samstag eine Seitentür aufgehebelt und die Räumlichkeiten nach Bargeld durchsucht. Sie ließen dabei den Inhalt der Kaffeekasse mitgehen. Gescheitert ist hingegen am vergangenen Wochenende ein Einbruch in ein Bürogebäude am Theaterplatz. Dort versuchten die Täter, mit einem Werkzeug die Eingangstür aufzubrechen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter Tel. 0621/963- 27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de. ott