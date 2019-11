Einbrüche in Firmen

Ludwigshafen.Unbekannte sind in die Räume einer Firma in der Mundenheimer Straße eingebrochen und entwendeten einen Tresor und Schlüssel. Zuvor hatten sie alle Räume durchsucht und Schränke sowie Schubladen durchwühlt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erfolgte der Einbruch zwischen dem 2. und 10. November. Auch in Firmenräume in der Saarlandstraße sind Unbekannte eingedrungen. Sie haben in der Nacht zum Sonntag alle Räume durchwühlt und ein Mobiltelefon gestohlen. Bei einem Einbruch in eine Tierarztpraxis in der Oderstraße ließen Einbrecher am Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr mehrere hundert Euro mitgehen. Sie hatten zuvor ein Fenster eingeschlagen. Gescheitert ist indes ein Wohnungseinbruch in der Wormserstraße, da die Täter gestört wurden.

Die Kriminalinspektion bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0621/963-27 73. ott

