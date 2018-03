Einbrüche in Firmen und Wohnungen

Anzeige

Ludwigshafen.Die Serie von Einbrüchen reißt nicht ab, die Täter hatten es dabei unter anderem auf drei Wohnungen in Ruchheim und Süd, eine Autofirma in Mundenheim und ein Friseurgeschäft in der Innenstadt abgesehen. Wie die Polizei gestern mitteilte, ließen die Täter am Mittwoch zwischen 17.45 Uhr und 20.10 Uhr aus einem Bungalow in der Pfarrer-Friedrich-Straße eine Armbanduhr mitgehen und richteten einen Gesamtschaden von rund 1000 Euro an. Zutritt hatten sie sich durch das Kellerfenster verschafft, dessen Doppelverglasung sie beschädigten. Bei einer Wohnung an der Bleiche hebelten Unbekannte am Mittwoch zwischen 15.30 und 20.30 Uhr das Küchenfenster auf. Sie durchsuchten die Wohnung, entwendeten nach bisherigem Ermittlungsstand jedoch nichts. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro.

Tresor aufgehebelt

Bei einer Autofirma in der Bruchwiesenstraße hebelten die Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch das abschließbare Fenstergitter und das Fenster auf. In der Werkstatt brachen sie einen Tresor auf und entwendeten etwa 900 Euro. Aus einem Gartenhaus in der Kopernikusstraße stahlen Unbekannte eine Kettensäge. An einer gut gesicherten Wohnungstür in der Lisztstraße ist jedoch ein Einbruch gescheitert. Unbekannte hatten am Montag zwischen 12 und 18.10 Uhr versucht, die Tür mit einem Schraubendreher aufzuhebeln. Erfolglos geblieben ist auch ein Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Ludwigstraße. Die Täter scheiterten an einem abgeschlossenen Gitter im Hinterhof und an einer Eingangstür. ott