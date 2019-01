Einbrüche in fünf Kellerräume

Ludwigshafen.Unbekannte haben in einem Mehrfamilienhaus in der Mundenheimer Straße fünf Kellerräume aufgebrochen. Wie die Polizei gestern mitteilte, durchwühlten die Täter in der Zeit zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 17.30 Uhr, viele Schränke und Behältnisse. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Gescheitert sind jedoch zwei Einbrüche in zwei Gartenhäuser eines Sportvereins in der Fußgönheimer Straße. Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter hatte der Polizei die Beschädigungen mitgeteilt, die am Montag entdeckt wurden. Die Täter hatten versucht, ein Fenster sowie eine Tür aufzuhebeln. Ob sie in die Häuser eindringen konnten und etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0621/963-24 03 oder per E-Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019