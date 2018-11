Einbrüche in Kellerabteile

Ludwigshafen.Eine Serie von Einbrüchen in Kellerabteile hat die Polizei in den Stadtteilen West und Nord registriert. In einem Haus in der Bruno-Körner-Straße brachen die Täter in der Nacht zum Samstag fünf Kellertüren auf und stahlen unter anderem PC-Zubehör und einen Schrank, teilte die Polizei gestern mit. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. In der Händelstraße durchsuchten Einbrecher drei Kellerabteile zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr. Dabei entwendeten sie Koffer, Autoboxen und Handys. Dabei richteten sie einen Schaden im hohen dreistelligen Bereich an. Auch in der Fabrikstraße wurde ein Kellerabteil aufgebrochen. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts.

Gescheitert ist hingegen ein Einbruch in ein Hotel in der Bahnhofstraße. Die Täter versuchten in der Nacht zum Sonntag die Tür aufzuhebeln. Dies gelang aber nicht. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-22 22. ott

