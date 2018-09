Einbrüche in zwei Kitas

Ludwigshafen.Erneut sind Unbekannte in zwei Kitas eingestiegen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hebelten Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag die Terrassentür zu einer Kindertagesstätte im Edinburger Weg auf. Sie durchsuchten mehrere Räume. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest. In die Kindertagesstätte im Londoner Ring wollten die Unbekannten ebenfalls durch eine Glastür im rückwärtigen Bereich eindringen. Dies misslang aber. Stattdessen brachen sie ein Fenster zum Büro der Tagesstätte auf. Sie entwendeten eine Spielekonsole, eine Holzkiste sowie mehrere RNV-Einzelfahrscheine.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel. 0621/963-27 73 entgegen. ott

