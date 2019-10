Eine Heimat mit Herz

Ludwigshafen.In Mannheim leben und gleichwohl Ludwigshafen lieben – das klingt nach der Quadratur des Kreises. Aber von wegen unrealistisch! Autorin Sabine Eigenbrod, Grafik-Designerin Rosa Segerer und Fotograf Klaus Hecke – alle drei „Rechtsrheiner“ mit biografischer Verbindung auf die linke Flussseite – haben ein etwas anderes Ludwigshafen-Buch gestaltet. Mit eben diesem Titel. Und der schwebt als grafisch ungewöhnlicher Vierzeiler (LUD/WIG/SHA/FEN) über der Wendeltreppe des ehemaligen Bunkers „KulTurm“ .

Mal Liebe, dann wieder der Job und schließlich Kulturgenüsse haben die Drei zu leidenschaftlichen Ma-Lu-Pendlern gemacht: Sabine Eigenbrod, Wirtschaftspädagogin mit Freude an Sprache, lernte die Chemiestadt über ihren Freund, einen gebürtigen Ludwigshafener, schätzen. Bei der inzwischen selbstständigen Grafik-Designerin Rosa Segerer hat sich während ihrer Jahre als BASF-Angestellte „eine Affinität“ zum Industriestandort entwickelt. Und Klaus Hecke, Profi-Fotograf mit breitem Spektrum, lernte die kulturellen Kostbarkeiten links des Rheins kennen, als er vor der Jahrtausendwende in einer WG in der Bayernstraße wohnte. Der Anstoß zu dem Buchprojekt kam 2018 von der NDR-Satiresendung „extra 3“, die Ludwigshafen zur hässlichsten Stadt in Deutschland kürte.

Auf die Frage „Wie schön ist das Leben in einer angeblich unschönen Stadt?“ wollten Eigenbrod, Segerer und Hecke Antworten finden. Sie schlossen sich zu der Projektgruppe „Blum“ zusammen und führten mit „Lu-Leuten“ an deren Lieblingsplätzen Gespräche. Auch wenn Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck an der Blies erzählt, dass sie in diesem „kleinen Paradies direkt vor der Haustür“ bereits als Kind gespielt hat, so war von Anfang klar: Es soll kein Promi-Buch entstehen.

Und so schwärmen zwei Mädchen vom Rudern auf dem Rhein, berichten Galahad und Bajan, was sie an elektronischer Musik fasziniert, verrät Patrick, dass er von Mannheimer Freunden bemitleidet worden ist, als er seinen Lebensmittelpunkt „iwwer die Brigg“ verlegt hat.

Zwischen persönlichen Anmerkungen blitzen Stadt-Impressionen auf: von der Schneckennudel als kringelige Hafenquerung über (Keramik-)Kunst, die am Hack-Museum Wände hochgeht, bis zu gigantischer BASF-Kulisse und Brücken als heiß diskutierte Zweckverbindungen. Auch wenn in Ludwigshafen 2018 erfreulicherweise kein Mord passiert ist, so darf der „Tatort Lu“ nicht fehlen: Schließlich klärt Lena Odenthal (gespielt von Ulrike Folkerts) seit drei Jahrzehnten Kapitalverbrechen auf – mit dem Effekt, dass Örtlichkeiten wie die (inzwischen abgerissene) Tortenschachtel oder Hochhäuser von Oggersheim-West fernsehgerecht in Szene gesetzt wurden. Spannung zeichnet auch das Buchkonzept „Zusammen: Spiel : Raum“ aus, mit dem es gelungen ist, die Stadt von ihren schönen Seiten, aber gleichwohl ungeschönt zu präsentieren. Und damit trotzt Heimat ihrer vermeintlichen Hässlichkeit mit Herz.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.10.2019