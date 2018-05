Eine Internetanzeige mit Folgen

Anzeige

Ohne, dass es die beiden Helden ahnen, plant Giselas Freundin Waltraud (Sieglinde Schlör) das Gleiche, damit ihre beste Freundin endlich wieder Schmetterlinge im Bauch spüren kann. Auch die Frauen übertreiben zu ihren Gunsten, was im richtigen Leben mitunter ja auch vorkommen soll. Zu dumm, dass die beiden Möchtegern-Fremdgeher aus Versehen mit der Annonce auch noch gleich ihre Adresse mitveröffentlicht haben.

Ständiges Kommen und Gehen

Bald steht die Klingel nicht mehr still und wildfremde Leute geben sich die Klinke in die Hand. Logisch, dass der Partner nichts davon erfahren darf und das Versteckspiel beginnt. Da müssen die scharfe Lolita (Anna Maria Kahlenberg) und der charmante Rainer (Marko Bonomo) schon mal in Küche, Schlafzimmer oder Toilette verschwinden.

Mehrfach bekommt Rainer die Tür ins Gesicht geschlagen – eine Slapstick-Einlage mit schweren Folgen, denn er verliert sein Gedächtnis und hält sich für den Ehemann. Dass ausgerechnet jetzt Willis Schwiegermutter Ilse (Marie-Louise Mott) ihre Tochter besucht, macht die Situation auch nicht gerade unkomplizierter.

Die Situation läuft komplett aus dem Ruder, als Einbrecher Ede (Harald Dimmler) sich ausgerechnet die Wohnung der Eiermanns für einen Einbruch aussucht und leicht hinein, aber nicht mehr heraus kommt. Erlebt hat er schon so Einiges, aber noch nicht den Eintopf von Schwiegermutter Ilse, denn der hat durchschlagende Nebenwirkungen.

