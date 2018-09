Eine starke Botschaft an die Heimatstadt

Kunstvermittlerin Anna Quintus unterstützt Marlene (7) beim Malen. © Christoph Blüthner

Ludwigshafen.Obwohl ihr bei „Skyfall“ die Noten heruntergefallen sind, hat Sara (13) tapfer weitergespielt. Sie ist Schülerin an der Städtischen Musikschule und spielt Geige im Streicherorchester, das am Samstag die Eröffnung der „Tour der Kultur“ durch Kulturbürgermeisterin Cornelia Reifenberg am Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz musikalisch begleitet hat. Es war ein bisschen eng auf der Bühne, aber das

...