Eine weitere Infektion gemeldet

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in Ludwigshafen ist um eine auf 322 gestiegen. Das meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Freitagmittag. Als genesen gelten wie am Vortag 304 Personen, so dass es in der Chemiestadt aktuell noch 18 Infizierte gibt. Für den Rhein-Pfalz-Kreis (241) wurden am Freitag zwei neue Fälle gemeldet, in Speyer (87) und Frankenthal (44) blieben die Zahlen konstant. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.06.2020