Eingeschränkte Öffnungszeiten an Ostern

Ludwigshafen.Zeit mit der Familie verbringen, bei Ausflügen Ludwigshafen neu entdecken oder sich sportlich betätigen: Die Tage zwischen Karfreitag, 30. März, und Ostermontag, 2. April, bieten dafür reichlich Gelegenheiten. Doch nicht alle städtischen Einrichtungen sind in den kommenden Feiertagen wie gewohnt geöffnet. Eine Übersicht über die Öffnungszeiten:

Kultur: Durchgehend geöffnet – jeweils von 10 bis 18 Uhr – ist das Wilhelm-Hack-Museum, das noch bis einschließlich Montag die Ausstellung „Stimme des Lichts“ zeigt. Auch die Rudolf-Scharpf-Galerie, Hemshofstraße 54, ist an allen vier Tagen jeweils von 13 bis 18 Uhr für Besucher zugänglich. Lesefreunde müssen sich dagegen schon bis spätestens Donnerstag mit neuer Lektüre eindecken: Die Stadtbibliothek hat an allen vier Tagen geschlossen. Das Ludwigshafener Stadtmuseum im Rathaus-Center ist nur am Karsamstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Zu der regulären Öffnungszeit am Sonntag von 10 bis 13 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr können Interessierte im Karl-Otto-Braun-Museum, Edigheimer Straße 26, mehr über die Stadtteile Oppau, Edgheim und Pfingstweide lernen. Zudem bietet das Museum im Rathaus Oppau derzeit eine Ausstellung zum Artenschutz an. Durchgängig geschlossen haben an allen Feiertagen das Schillerhaus, das Ernst-Bloch-Zentrum sowie das Kulturzentrum „dasHaus“, welches erst wieder am Freitag, 6. April, seine Pforten öffnet.

Bewegung: Austoben können sich Wasserbegeisterte am Karsamstag zwischen 8 und 15 Uhr im Hallenbad Oggersheim, Hermann-Hesse-Straße 11, sowie zwischen 7 und 18 Uhr im Hallenbad Süd, Erich-Reimann-Straße 5. Letzgenanntes hat zudem am Ostersonntag und -montag jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Am Karfreitag sind beide Bäder geschlossen.