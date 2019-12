Einlasskarten ab 2. Januar erhältlich

Ludwigshafen.Für den Neujahrsempfang der Stadt Ludwigshafen, der am Mittwoch, 8. Januar, ab 18 Uhr im Pfalzbau ausgerichtet wird, können Bürger ab Donnerstag, 2. Januar, Einlasskarten erhalten. Ausgegeben werden diese nach Angaben der Verwaltung erstmals bei der Tourist-Information am Berliner Platz – und zwar bis Mittwoch, 8. Januar, 12 Uhr. Der Preis liegt wie in den vergangenen Jahren bei fünf Euro. Am Tag des Neujahrsempfangs können Karten auch ab 17 Uhr im Pfalzbau erworben werden. Beim Empfang spielt das Moderne Blasorchester Oppau, Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hält eine Ansprache, die über die Webseite www.ludwigshafen.de live ins Internet übertragen wird. jei

