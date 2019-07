Einparkhelfer verprügelt

Ludwigshafen.Weil ein Auto nach ihrem Geschmack nicht schnell genug eingeparkt ist, haben fünf junge Männer einen 39-Jährigen und dessen 17-jährigen Sohn angepöbelt und so eine Prügelei ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, winkten Vater und Sohn am Montagabend die Mutter in der Schanzstraße in eine Parklücke. Die fünf Männer mussten deshalb mit ihrem Wagen warten. Als sie anfingen, herumzupöbeln, ging der 39-Jährige zum Auto und schlug den Beifahrer ins Gesicht. Daraufhin stiegen vier Männer, 18 bis 23 Jahre, aus und prügelten auf Vater und Sohn ein. Beide wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Täter flüchteten zunächst, stellten sich später aber der Polizei. jei

