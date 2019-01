Einsatz nach Schüssen

Ludwigshafen.Ein 32-Jähriger hat in der Bahnhofstraße mit einer Schreckschusswaffe einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Beamten gestern mitteilten, meldeten Zeugen in der Nacht zum Sonntag Schüsse aus einer Wohnung. Die Polizei sperrte die Zufahrtsstraßen ab und forderte Spezialkräfte an. Diese verschafften sich gegen 2 Uhr Zutritt zu der Wohnung, wo sie drei Männer und eine Frau antrafen. Der 32-Jährige räumte ein, die Schreckschusswaffe abgefeuert zu haben. Er war leicht alkoholisiert.

Die Beamten stellten die Pistole sicher und nahmen die Personalien auf. Den Schützen erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Es werde geprüft, ob ihm die Einsatzkosten – mehrere Tausend Euro – auferlegt werden. Ein 29-Jähriger, der sich einem Platzverweis widersetzte, kam in Gewahrsam. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019