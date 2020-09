Einsatz über Jahrzehnte

Ludwigshafen.25 Jahre lang kümmerte er sich als Ortsvorsteher um die nördlichen Stadtteile, 40 Jahre lang engagierte sich der Oppauer kommunalpolitisch. Am Donnerstag feiert Udo Scheuermann (Bild) seinen 75. Geburtstag. Der gelernte Fernmeldetechniker trat 1969 in die SPD ein, gehörte von 1979 bis 2019 dem Stadtrat an und war lange baupolitischer Sprecher der Fraktion. Ab 1974 war er Mitglied im Ortsbeirat, zunächst als stellvertretender Ortsvorsteher und ab 1994 ehrenamtlicher Chef der nördlichen Stadtteile. 2019 erhielt er den Ehrenring der Stadt. „Er war und ist eine kommunalpolitische Mehrzweckwaffe in sehr vielen Themen zu Hause und unermüdlich im Einsatz“, würdigt die SPD den Jubilar. Scheuermann ist weiterhin aktiv, etwa als Geschaftsführer der SPD-Fraktion in der Metropolregion Rhein-Neckar. Seit 2000 leitet er den VdK Oppau-Edigheim-Pfingstweide mit 1000 Mitgliedern und engagiert sich als Vorsitzender des Fördervereins des Karl-Otto-Braun-Museums. ott (Bild:D

