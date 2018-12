Einsatzreicher Feiertag für die Feuerwehr

Ludwigshafen.Zu gleich zehn Einsätzen musste die Ludwigshafener Feuerwehr am ersten Weihnachtstag ausrücken. Dies teilte der Führungsdienst am Mittwoch mit. Zu Beginn des arbeitsreichen Tages mussten die Einsatzkräfte einen freilaufenden verletzten Rottweiler einfangen. Er wurde anschließen in ein Tierheim gebracht. Gegen 10.08 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Gebäude in Rheingönheim gerufen. Dort sorgte ein Brand in einem Wohnbereich für eine starke Rauchentwicklung. Der Brandherd wurde großflächig freigelegt und gelöscht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 12.34 Uhr informierte ein Anwohner der Graebestraße die Feuerwehr über einen schrillenden Rauchmelder, der sich in der Nachbarwohnung befand. Vor Ort stellte sich heraus, dass dieser defekt gewesen war. Gegen 15.24 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Einsatz in der Industriestraße aus. Dort hatte die Wasserlöschanlage eines Gebäudes den Alarm ausgelöst. Bei einer Gebäudekontrolle konnte jedoch keine Gefahrenlage festgestellt werden. Noch während des Einsatzes in der Industriestraße meldete ein Bürger einen verletzten Schwan auf dem Gewässer Große Blies. Das mittlerweile geschwächte Tier hatte sich in einer Angelschnur verfangen. Die Feuerwehr musste zur Rettung ein Rettungsboot einsetzen. Der Schwan wurde zu einem Tierarzt in Frankenthal gebracht.

Anwohner meldeten am späten Nachmittag eine Verschmutzung im Maudacher Bruch. Die zuständigen Behörden wurden darüber informiert. Zeitgleich wurde die Feuerwehr zu einem Unfall in der Mannheimer Straße gerufen. Dort waren zwei Fahrzeuge frontal miteinander zusammengestoßen. Dabei wurden drei Personen und ein Kind verletzt. Während der Unfallaufnahme sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle.

Am frühen Dienstagabend brannte ein großer Müllcontainer in der Kropsburgstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Gebäude. Gegen 20.46 Uhr rückten die Einsatzkräfte erneut aus. Nach einem Pkw-Schaden in der Heinrich-Halfen-Straße verschmutzte Betriebsmittel die Fahrbahn. Eine Fachfirma zur Reinigung der Straße wurde benachrichtig.

Der letzte Einsatz wurde am frühen Mittwochmorgen gegen. 0.08 Uhr gemeldet. Vor einem Spielplatz im Stadtteil Gartenstadt brannte eine große Mülltonne. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer.(onja)