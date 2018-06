Einsteigerlaufkommt an

Anzeige

Ludwigshafen.Erfolgreiche Premiere: 214 Freizeitsportler sind beim erstmals angebotenen Einsteigerlauf an den Start gegangen. Das 4,8 Kilometer lange Rennen ersetzte in diesem Jahr den Elitelauf, bei dem sich in der Vergangenheit professionelle Sportler gemessen haben. Mit dem Wechsel wollten die Veranstalter vor allem Menschen eine Plattform bieten, die sich längere Distanzen noch nicht zutrauen, gerade erst mit dem Laufen beginnen oder nach einer Verletzung zurückkehren.

So erging es beispielsweise Werner Scholl. „Ich hatte vor eineinhalb Jahren eine Operation am Herz und musste länger pausieren. Da kam mir der Einsteigerlauf gerade recht“, sagt der 73-Jährige vom Ludwigshafener Lauf-Club. In den drei Jahren vor der OP habe er jeweils am Volkslauf teilgenommen, der in diesem Jahr über 8,4 Kilometer ging. „Da hätte die Gefahr bestanden, dass ich zu viel will“, erklärte Scholl. Beim Einsteigerlauf ohne Platzierungen und Siegerehrungen sei dies nicht der Fall gewesen. „Es hat viel Spaß gemacht“, so der Ludwigshafener.

Etwas gequält blickten dagegen Hannah Schuh und Mandy Schedler nach dem Lauf drein. „Wir wurden quasi gezwungen, hier mitzumachen“, sagte Schuh und lachte. Die beiden jungen Frauen von der HSG Mutterstadt-Ruchheim haben mit ihrer gesamten Handballmannschaft mitgemacht. „Vor zwei Wochen sind wir in die Saisonvorbereitung gestartet, da kam das gerade gelegen“, erklärte Schedler.