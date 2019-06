Elektroroller-Fahrt endet mit Anzeigen

Ludwigshafen.Mehrere Anzeigen erwartet ein 26-Jähriger, der in Ludwigshafen berauscht mit einem Elektroroller unterwegs war. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kontrollierten Beamte den Mann am Dienstagmorgen in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße. Dabei stellten die Ordnungshüter drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Zudem erklärte der Fahrer, dass er noch nie eine Fahrerlaubnis besessen habe und ein Versicherungskennzeichen fehlte am Fahrzeug ebenfalls. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, er muss sich wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. jei

