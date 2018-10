Elf Meter stören Bürger

Ludwigshafen.Die 2,6 Hektar große Fläche am Luitpoldhafen, die nach dem Großbrand einer Lagerhalle seit fünf Jahren brach liegt, soll neu bebaut werden. Um die Öffentlichkeit, insbesondere die Anwohner der Parkinsel, in den Prozess einzubeziehen, erfolgte ein Anhörungstermin mit Jürgen Trojan vom Baudezernat im Rathaus. „Wir haben zwei Versionen des Planes, eine mit und eine ohne die Bahngleise der Hafenanlagen, da noch nicht feststeht, ob sie erhalten bleiben“, sagt Trojan. „Geplant sind Gebäude mit 10,5 bis elf Metern, höchstens mit zweieinhalb Geschossen.“

Wohngebiet soll wachsen

Vorrangig Wohnungen sollen gebaut werden, im südlichen Teil sind auch Büros möglich. Der Stadtrat hatte diesem Ziel im September zugestimmt. Baurechtlich soll ein „urbanes Gebiet“ entstehen, in dem sind höhere Lärmemissionen als in Wohngebieten erlaubt und benachbarte Gewerbegebiete nicht gefährdet sind. „Der Plan beinhaltet, dass der Großmarkt bleibt“, sagt Trojan. Das Konzept sei noch nicht detailliert, so dass auf Wünsche der Anwohner und der Bürgerinitiative eingegangen werden könne.

Ein Stein des Anstoßes ist die geplante Höhe einiger Gebäude von elf Metern. „Die abgebrannte Halle war sieben Meter hoch, und nun sollen es vier Meter mehr sein. Dies stößt bei den Bürgern nicht auf Zustimmung. Denn je höher die Gebäude sind, desto mehr Schatten werfen sie“, sagte Anwohner Horst Colberg.

„Die Bürgerinitiative hat sich von vornherein für Wohnbebauung eingesetzt. Wir haben Unterschriften dafür gesammelt, dass keine hochgeschossigen Gebäude entstehen. Vielleicht kann man sich auf neun Meter einigen“, meinte Arthur Brunner, Sprecher der Bürgerinitiative.

„Mich interessiert, wie es mit dem Erhalt der Bäume aussieht. Viele Bäume, die bei der ersten Bebauung der Parkinsel vor etwa 100 Jahren gepflanzt wurden, haben den Brand nur mit schweren Schäden überstanden“, sagte Margitta Koch. Im Plan seien die Bäume eingezeichnet, sie sollen so gut wie möglich erhalten bleiben, so die Antwort.

Giebelhäuser mit roten Ziegeln wird es im südlichen Teil nicht geben. „Wir bleiben dem Bauhaus-Stil mit Flachdächern treu“, sagt Trojan. Bis die Bagger anrollen, wird es noch dauern. Nach der Zustimmung durch Behörden und Stadttrat könnte der Bebauungsplan im Sommer 2019 rechtskräftig werden.

