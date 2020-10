Elf neue Fälle in Altenheim

Ludwigshafen.Im Hans-Bardens-Haus, einem von zwei Alten- und Pflegeheimen des Ludwigshafener Klinikums, sind elf neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Nach dem zweiten Testdurchgang in den beiden betroffenen Wohnbereichen seien die Befunde bei sieben Bewohnern sowie von vier Mitarbeiterinnen positiv gewesen, teilte Klinikum-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther mit. „Alle waren im ersten Testdurchlauf noch negativ“, so Günther. Die Mitarbeiterinnen seien zuhause in Quarantäne, die Bewohner würden in ihren Zimmern versorgt.

In Summe sind im Hans-Bardens-Haus damit 13 Bewohner und sieben Mitarbeiter infiziert. Im zuerst betroffenen Wohnbereich (wir berichteten) kamen am Montag keine weiteren Fälle hinzu. „Wir gehen derzeit auch davon aus, dass es sich um zwei von einander unabhängige Übertragungsereignisse handelt“, so Günther.

In Ludwigshafen ist unterdessen die Gesamtzahl der Corona-Fälle bis Montagnachmittag auf 986 gestiegen, das sind 99 mehr als am Freitag. Die Summe der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner liegt bei 115,5. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020