Elf neue Infizierte

Ludwigshafen.Die Zahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen steigt wieder stärker an. Bis Donnerstagnachmittag waren es insgesamt 735 Fälle – elf mehr als am Mittwoch. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises gelten 609 Menschen mittlerweile als genesen. Zwei Patienten sind im Zusammenhang mit einer SARS-COV-2-Infektion gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfizierten pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, stieg in Ludwigshafen von 23 auf 31. Zum Vergleich: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankenthal liegt bei 19, im Rhein-Pfalz-Kreis bei 17 und in Speyer bei zwölf. Im Rhein-Pfalz-Kreis kamen bis Donnerstagnachmittag elf neue Fälle hinzu, in Frankenthal waren es zwei. In Speyer blieb indes die Lage unverändert.

Die Ludwigshafener Hütte am Reinighof ist mit Einschränkungen gemäß der Hygieneregeln wieder geöffnet, teilte die Ludwigshafener Sektion des Alpenvereins mit. Tageswanderungen werden angeboten. Die Abschlusswanderung am 6. Dezember wurde jedoch abgesagt. ott

