Elf neue Infizierte in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Zahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen ist bis Freitagnachmittag auf 746 gestiegen – dies sind erneut elf mehr als am Vortag. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises gelten 609 Menschen als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, bleibt in Ludwigshafen bei 31. Im Rhein-Pfalz-Kreis kamen elf neue Fälle hinzu, hier liegt die Inzidenz bei 17. Aus Frankenthal wurde eine neue Corona-Infektion gemeldet. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.10.2020