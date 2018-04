Emilia sucht Spender

Anzeige

Ludwigshafen.Die Kindertagesstätte Karl-Krämer-Straße feiert am heutigen Montag, 9. April, ihr zehnjähriges Bestehen.Dabei rückt allerdings ein ernstes Thema in den Vordergrund: Die dreijährige Emilia, das die Kita besucht, ist an Leukämie erkrankt und benötigt eine Knochenmarkspende. Deshalb wird heute auch eine Typisierungsaktion organisiert, um einen Spender zu finden. Daran kann jeder teilnehmen. Im ersten Obergeschoss der Kita werden Mitarbeiter der Deutschen Stammzellenspenderdatei und des Deutschen Roten Kreuzes Speichelproben entnehmen.

Bei der Jubiläumsfeier ab 14.30 Uhr geben die Kita-Leiterinnen Silvia Jochem und Petra Niestolik einen Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre. Die Kinder können mit Liedermacher Matthias Linssen singen, bei einem Schätzspiel mitmachen oder auf der Hüpfburg toben. Die Typisierungsaktion läuft von 15.30 Uhr bis 19 Uhr. obit