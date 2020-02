Beim Empfang trat das Tanzmariechen Sophia (Rheinschanze) auf. © Tröster

Ludwigshafen.Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat in ihrem Büro eine fasnachtliche Delegation aus der Partnerstadt Antwerpen empfangen, die „Keizer“ Michel Kinet anführte. Die belgischen Karnevalisten hatten am Fasnachtszug Mannheim/Ludwigshafen und bei der Brauereierstürmung in Oggersheim teilgenommen. Steinruck würdigte die seit 1998 bestehende Freundschaft mit Antwerpen.

