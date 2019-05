Endergebnis erst heute

Ludwigshafen.Für die Stadtratswahl sind am Sonntagabend nur die unverändert abgegebenen Stimmzettel ausgezählt worden. Darauf basieren die veröffentlichten Trendergebnisse. Am heutigen Montag werden „mit frischer Kraft“, so Amtsleiter Raimund Kniel, dann die kumulierten und panaschierten Stimmen ausgezählt. Dabei konnten die Bürger bis drei Stimmen für einen einzelnen Kandidaten vergeben oder auch Bewerber von mehr als einer Liste berücksichtigen. Das Endergebnis wird deshalb heute voraussichtlich erst gegen 17 Uhr im Stadtratssaal (Rathaus, erstes Obergeschoss) bekanntgegeben. Das vorläufige Endergebnis für die Ortsvorsteher-Direktwahlen teilt die Verwaltung am Dienstag mit.

Rathaus geschlossen

Weil für die Feinauszählung der Kommunalwahl viele Mitarbeiter der Verwaltung herangezogen werden, bleiben am Montag das Rathaus, die anderen Verwaltungsgebäude sowie alle Bürgerbüros in den Stadtteilen geschlossen. Als Ausgleich für die heutige Schließung ist das Bürgerbüro im Rathaus am Dienstag, 28. Mai, etwas länger geöffnet – bis 18 Uhr. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.05.2019