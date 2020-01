Endspurt bei Verteilung

Ludwigshafen.Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) befindet nach eigenen Angaben im Endspurt, die restlichen Abfall- und Wertstoffkalender für 2020 zu verteilen. Rund 4000 Beschwerden waren bei der Verwaltung eingegangen, weil die Zustellung bis zum Jahresende nicht erfolgt war. „Alle bisher eingegangenen Reklamationen sind in Bearbeitung. Die Verteilung nimmt jedoch noch einige Tage in Anspruch“, teilte die Verwaltung am Freitag mit. Der WBL bemühe sich jedoch um eine schnellstmögliche Auslieferung.

Gelbe Säcke sind nach Angaben der Stadt auch ohne Coupon beim Entsorgungsbetrieb des WBL am Kaiserwörthdamm sowie in den Büros der Ortsvorsteher und bei den Bürgerservicestellen erhältlich. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.01.2020