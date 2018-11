Entschädigungen von 35 000 Euro offen

Ludwigshafen.Bei Einbrüchen in Ludwigshafener Kitas und Schulen sind seit dem Jahr 2016 Gesamtschäden in Höhe von knapp 60 000 Euro entstanden. Davon sind rund 35 000 Euro durch die Versicherungen noch nicht beglichen. Das geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der Freien Wähler (FWG) hervor, die gestern im Hauptausschuss ausgeteilt wurde. Demnach hatten es Einbrecher in den vergangenen drei Jahren 52 Mal auf städtische Kitas oder Schulen abgesehen.

Derzeit befinde sich das Gebäudemanagement in Gesprächen mit den Leitern der Einrichtungen, „um neben möglichen Sofortmaßnahmen auch geeignete Einbruchschutz-Lösungen zu erarbeiten“, heißt es in der Stellungnahme. Die von der FWG angefragten Kontrollen im Außengelände der Schulen und Kitas würden jedoch nicht im Zuständigkeitsbereich des Gebäudemanagements liegen. „Hier müssen die Betroffenen Unterstützung beim Bereich Öffentliche Ordnung und der Polizei anfordern.“

Im Doppelhaushalt 2019/20 seien Mittel für den Einbruchschutz in Kitas und Schulen beantragt. Schulbaurechtliche Fördermittel des Landes für Einbruchschutz, wie von der FWG erfragt, gebe es jedoch nicht. jei

