Entscheidung am Montag

Ludwigshafen.Die Stadt wird das Abrissgelände an der Hochstraße Süd am späten Montagnachmittag abschließend begutachten und dann entscheiden, wann die Passage für Fußgänger und Radfahrer geöffnet werden kann. Nach bisherigen Angaben der Verwaltung soll der Durchgang von der Mundenheimer Straße zum Berliner Platz am Montagabend oder spätestens am Dienstagfrüh geöffnet sein. Dieser Bereich ist seit Ende November gesperrt.

Baggermatratzen kommen weg

Nach dem ersten Teilabriss werden am Montag weitere der insgesamt 2000 Holzbalken, der sogenannten Baggermatratzen, weggeräumt, teilte die Verwaltung mit. Mit diesen Arbeiten war am Freitag im Bereich der Auffahrt auf die Adenauer-Brücke begonnen worden. Die Baggermatratzen werden teils abtransportiert und teils zu den Hochstraßen-Abschnitten gefahren, die als nächstes abgebrochen werden. Deren Aufgabe ist es, den Untergrund während des Abrisses vor Beschädigungen zu schützen. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.07.2020