Entscheidung über Rathaus im August

Ludwigshafen.Wird der 15-stöckige Rathausturm saniert oder abgerissen und neugebaut? Diese Frage soll der Stadtrat am 24. August entscheiden, kündigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) an. Eine dritte Variante hatte das Immobilienberatungsunternehmen Drees & Sommer in der Stadtratssitzung vorgestellt. Dabei soll das 1979 gebaute Rathaus saniert werden und zugleich sechs dezentrale Standorte der Verwaltung erhalten bleiben.

Bei einer langfristigen Wirtschaftlichkeitsberechnung schneidet diese Lösung indes am schlechtesten ab. „Letztlich ist diese Variante um etwa 100 Millionen Euro teurer als die beiden anderen“, sagte ein Vertreter des beauftragten Büros.

Zur Erinnerung: Drees & Sommer hatte im Herbst die beiden anderen Varianten vorgestellt und deren Kosten auf jeweils rund 300 Millionen Euro geschätzt. Zum einen könnte das Rathausgebäude saniert und mit einem Anbau erweitert werden, zum anderen abgerissen und neu gebaut werden. Bei der Variante mit einem Anbau verfügt die Verwaltung über eine Nutzfläche von 58 000 Quadratmetern. Bei der Neubau-Lösung, die der Gutachter als „nachhaltigste Lösung“ einstuft, sind es 53 000 Quadratmeter und bei der Generalsanierung sogar 60 000 Quadratmeter.

Bei der dritten Sanierungsvariante würden fünf der derzeit zwölf Verwaltungsgebäude außerhalb des Rathauses nicht mehr benötigt. Dies sind das Hemshof-Center, das Straßenverkehrsamt in der Achtmorgenstraße sowie die Stadthäuser in der Westendstraße und Bürgermeister-Kutterer-Straße.

Zwölf externe Standorte

Die Fraktionen erhalten in den nächsten Wochen detaillierte Unterlagen, kündigte Steinruck an. Eine erste Aussprache ist am 17. August im Bau- und Grundstücksausschuss vorgesehen. Die Büros der Rathaus-Mitarbeiter sind derzeit auf zwölf Liegenschaften verteilt, davon sind fünf angemietet und sieben im Eigentum der Stadt.

Der Großteil des Rathausturms musste bereits 2016 aus Brandschutzgründen geräumt werden. Die Mitarbeiter bezogen Ausweichquartiere im Postgebäude, im Faktor-Haus am Berliner Platz und im Rhein-Center. Ende 2021 müssen die restlichen 330 Beschäftigten die vier unteren Stockwerke im Rathaus verlassen. Deren Ausweichquartiere sind noch nicht bekannt.

Vor zwei Wochen billigte der Hauptausschuss das Konzept mit einem externen Umzugsmanagement mit Gesamtkosten von rund vier Millionen Euro. Ende nächsten Jahres wird der gesamte Komplex leer stehen, denn auch das Einkaufszentrum schließt unwiderruflich.

